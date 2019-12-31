شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية ليتجاوز مستوى 14ألف نقطة بآخر جلسات العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات العام، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 14031 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 1983 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 16497 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 5238 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.79% ليصل مستوى 532 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 1400 نقطة.

وفى سياق آخر أعلنت شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، عن نتائجها المالية خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، وحققت خسائر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر بقيمة 2.25 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 996.55 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 29.75 مليار جنيه، مقابل 30.9 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وكانت المؤشرات المستقلة أظهرت تحقيقها خسائر بقيمة 462 مليون جنيه خلال الفترة يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 2.27 مليار جنيه بالفترة المقابلة من العام الماضي.

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وخلال الستة أشهر الأولى من2019 تحولت الشركة للخسائر محققة 29.641 مليون جنيه، مقابل 1.611 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.