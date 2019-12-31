شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية ليتجاوز مستوى 14ألف نقطة بآخر جلسات العام والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.79% ليصل مستوى 532 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 1400 نقطة.
وفى سياق آخر أعلنت شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، عن نتائجها المالية خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، وحققت خسائر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر بقيمة 2.25 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 996.55 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 29.75 مليار جنيه، مقابل 30.9 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وكانت المؤشرات المستقلة أظهرت تحقيقها خسائر بقيمة 462 مليون جنيه خلال الفترة يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 2.27 مليار جنيه بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وخلال الستة أشهر الأولى من2019 تحولت الشركة للخسائر محققة 29.641 مليون جنيه، مقابل 1.611 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وكانت مؤشرات البورصة أغلقت بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين على تباين، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مشتريات أجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.070 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 109.2 مليون ورقة مالية بقيمة 439.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.02% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.6%، والعرب على 22.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.11% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.88%.
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