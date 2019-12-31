بروتوكول تعاون بين البترول وجامعة الإسكندرية للتدريب والبحث العلمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبى) إحدي شركات قطاع البترول وجامعة الإسكندرية في مجالات البحث العلمى والدراسات العليا وتقديم الاستشارات وتأهيل العاملين بالشركة من خلال برامج دراسية متخصصة ومنحهم درجات علمية تسهم في زيادة كفاءتهم الإنتاجية بالإضافة إلى تدريب وتأهيل طلبة الجامعة، وقع البروتوكول المهندس أشرف بهاء رئيس شركة انبى والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية.



وزير البترول ورئيس انبى ورئيس جامعة الاسكندرية ونائبه عقب التوقيع

وأكد الملا عقب التوقيع أن قطاع البترول يحرص على تعميق التعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية للاستفادة من الجانب الأكاديمى في تحسين كفاءة الجانب العملى، مشيراً إلى أهمية هذه البروتوكولات في دعم استراتيجية وزارة البترول لتطبيق الأسلوب العلمى في برامج تطوير إمكانات وصقل مهارات الكوادر البترولية ، مؤكداً حرص قطاع البترول كذلك على المساهمة في بناء القدرات للطلبة الجامعيين بما يمتلكه من خبرات متميزة في المجالات العملية.

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ويشمل البروتوكول الموقع بين شركة انبى وجامعة الإسكندرية التعاون في عدة مجالات أهمها الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لدى الطرفين في عقد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات المشتركة وتقديم خدمات التدريب المهني والتعاون في مجال البحث العلمى والرسائل العلمية، بالإضافة إلى إعطاء فرصة للعاملين بالشركة لاستكمال الدراسات العليا والحصول على درجة الماجستير في مختلف التخصصات بالجامعة والاستفادة من خدمات مركز القياس بالجامعة لتقييم الأداء وتحديث المسار الوظيفى ووضع خطط التطوير وتنمية الكوادر بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، فضلاً عن توفير برامج تدريب لطلبة الجامعة في المجال العملى.