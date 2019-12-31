شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان عند 565 دولارا للطن فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء إنها حددت سعر بيع البروبان فى شهر يناير عند 565 دولارا للطن، ارتفاعا من 440 دولارا فى ديسمبر. سعر بروبان أرامكو معيار قياسى لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا. Advertisements وحددت أرامكو سعر البوتان لشهر يناير عند 590 دولارا للطن، ارتفاعا من 455 دولارا في الشهر السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان عند 565 دولارا للطن فى يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.