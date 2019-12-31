10 سنوات تضع الإمارات في مقدمة العالم في قطـاع الاتصالات وتقنية المعلومات

حققت دولة الإمارات خلال ال10 سنوات الماضية نجاحات وقفزات كبيرة جداً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بفعل الرؤى والاستراتيجيات التي وضعتها قيادتها الرشيدة للتحول إلى الاقتصاد المعرفي المبني على تطور الاقتصاد وتقنية المعلومات، بما يؤدي لسعادة المواطنين والمقيمين على أرضها.

وضعت الإمارات نفسها في أعلى قائمة دول العالم المتقدمة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر مجتمع رقمي وذكي كامل معتمد على بنية قوية لشبكات اتصالات الهاتف المتحرك والخدمات الأرضية، ما ساهم في تطور القطاعات الاقتصادية التقليدية وتهيئة قطاعات جديدة.

وخلال السنوات العشر الأخيرة قفزت الإمارات قفزات نوعية على قوائم المؤشرات العالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

ومنذ عام 2010، نجحت الإمارات في تصدر المرتبة الأولى في نجاح الحكومة في تعزيز تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والأولى في أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرؤية الحكومة للمستقبل، والأولى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وفعالية الحكومة، والأولى عربياً في مؤشر جاهزية الشبكة، والثانية في المشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة.

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وواكب قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إطلاق رؤية الإمارات 2021 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله في اجتماع مجلس الوزراء عام 2010 وهي الخطة التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد عام 2021.

وتبع إطلاق رؤية الإمارات2021 إطلاق استراتيجيات عدة، تتعلق بقطاع الاتصالات والتحول الرقمي للدولة من خلال التحول إلى تقديم جميع الخدمات الحكومية التقليدية إلى خدمات ذكية وبنسبة 100%، وتبعها إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد و«البلوك تشين» وغيرها.

ودخلت الإمارات عصر شبكات وتقنيات الجيل الخامس، حيث أطلقت الهيئة العالمية لتنظيم الاتصالات مبادرة «خارطة طريق 2016-2020» لنشر وتسهيل نشر شبكات الجيل الخامس وبالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة.

وفي خطوة تمثل تدشيناً عملياً لعهد جديد من الاتصالات، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات البدء بتطبيق واستخدام تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT2020)، والمعروفة بالجيل الخامس (5G).