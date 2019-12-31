«جمارك أبوظبي» توقع اتفاقية تعاون مع مجموعة المسعود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مع شركة المسعود للسيارات اتفاقية لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بالمبنى الرئيسي للجمارك بمدينة مصدر.

قام بالتوقيع على الاتفاقية مبارك مطر المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية بجمارك أبوظبي، ومن طرف مجموعة المسعود أحمد رحمة المسعود، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود.

وقال مبارك مطر المنصوري: «إن توقيعنا الاتفاقية مع شركة المسعود كأحد كبار مستوردي ومصدري المركبات من الشركات الوطنية ذات السمعة الطيبة، يأتي انطلاقاً من رؤية حكومتنا الرشيدة بشأن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والقدرات والإمكانات المتاحة، لوضع استراتيجية وإطار عام للتنسيق المشترك؛ بهدف تنظيم وتسهيل إجراءات استيراد وتصدير المركبات عبر الموانئ التابعة لإمارة أبوظبي كميناء زايد وميناء خليفة».

وأضاف مبارك مطر المنصوري: «تتضمن الاتفاقية عدة بنود لضمان التنسيق والتعاون بين إدارة الشؤون الجمركية في جمارك أبوظبي وبين قسم الشحن والتخليص في مجموعة المسعود، وذلك لتسهيل إجراءات الشحن والتخليص الجمركي، بما يدعم تقليص زمن التخليص وتسهيل الإجراءات وسداد الرسوم، وغيرها من العمليات الجمركية المصاحبة لها. كما سيتم العمل مستقبلاً على تشكيل لجنة عمليات مشتركة بالمناطق الحرة، وفقاً لمعايير ومتطلبات التخزين، وإعمالاً للسياسات والتشريعات الحاكمة للمناطق الحرة».

وقال أحمد رحمة المسعود، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود: «إنه من دواعي الفخر والسعادة توقيعنا هذه الاتفاقية المهمة مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، بشأن تعزيز التعاون المشترك، وتسهيل الإجراءات، وتنظيم العمليات الجمركية».