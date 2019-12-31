شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. بدء تسليم وحدات 33 عمارة بالإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم وحدات عدد 33 عمارة بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، بدءاً من يوم الأحد المقبل وحتي يوم الثلاثاء الموافق 3/3/2020.

وأوضح المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 160، يوم الأحد 5/1/2020، ووحدات العمارة رقم 161، يوم الإثنين 6/1/2020، ووحدات العمارة رقم 162، يوم الأربعاء 8/1/2019، ووحدات العمارة رقم 163، يوم الأحد 12/1/2020، ووحدات العمارة رقم 164، يوم الإثنين 13/1/2020، ووحدات العمارة رقم 165، يوم الثلاثاء 14/1/2020، ووحدات العمارة 166، يوم الأربعاء 15/1/2020، ووحدات العمارة رقم 167، يوم الأحد 19/1/2020، ووحدات العمارة رقم 168، يوم الإثنين 20/1/2020، ووحدات العمارة رقم 169، يوم الثلاثاء 21/1/2020، ووحدات العمارة رقم 170، يوم الأربعاء 22/1/2020.

Advertisements

وأضاف المهندس أسامة عبدالغني: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 171، يوم الإثنين 27/1/2020، ووحدات العمارة رقم 172، يوم الثلاثاء 28/1/2020، ووحدات العمارة رقم 173، يوم الأربعاء 29/1/2020، ووحدات العمارة رقم 183، يوم الأحد 2/2/2020، ووحدات العمارة رقم 184، يوم الإثنين 3/2/2020، ووحدات العمارة رقم 185، يوم الثلاثاء 4/2/2020، ووحدات العمارة رقم 186، يوم الأربعاء 5/2/2020، ووحدات العمارة رقم 187، يوم الأحد 9/2/2020، ووحدات العمارة رقم 188، يوم الإثنين 10/2/2020، ووحدات العمارة رقم 189، يوم الثلاثاء 11/2/2020، ووحدات العمارة رقم 190 يوم الأربعاء 12/2/2020.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 191، يوم الأحد 16/2/2020، ووحدات العمارة رقم 203، يوم الإثنين 17/2/2020، ووحدات العمارة رقم 204، يوم الثلاثاء 18/2/2020، ووحدات العمارة رقم 205، يوم الأربعاء 19/2/2020، ووحدات العمارة رقم 208، يوم الأحد 23/2/2020، ووحدات العمارة رقم 219، يوم الإثنين 24/2/2020، ووحدات العمارة رقم 220، يوم الثلاثاء 25/2/2020، ووحدات العمارة رقم 221، يوم الأربعاء 26/2/2020، ووحدات العمارة رقم 222، يوم الأحد 1/3/2020، ووحدات العمارة رقم 223، يوم الإثنين 2/3/2020، ووحدات العمارة رقم 224 يوم الثلاثاء 3/3/2020.