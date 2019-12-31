شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يجتاز الهدف – تحليل - 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من تجاوز مستوى 0.9712 وأغلق الشمعة اليومية دونه، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام زيارة مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 0.9588.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9712 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي لحظية تستهدف اختبار مناطق 0.9836 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9600 والمقاومة 0.9730
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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