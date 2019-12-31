شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يلامس الهدف – تحليل - 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتحقيق هدفنا المنتظر عند 0.7015 ويستقر عنده، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، ليعزز فرص اختراق المستوى المذكور وامتداد الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، مع التذكير بأن الهدف التالي يصل إلى 0.7230.
من هنا، فإن الميل الصاعد سيبقى متوقعاً للفترة القادمة، مع التذكير بأن الفشل باختراق المناطق الحالية سيجبر السعر على الارتداد هبوطاً وزيارة مناطق تصل إلى 0.6785 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6970 والمقاومة 0.7050
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يلامس الهدف – تحليل - 31-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.