شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يلامس الهدف – تحليل - 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتحقيق هدفنا المنتظر عند 0.7015 ويستقر عنده، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، ليعزز فرص اختراق المستوى المذكور وامتداد الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، مع التذكير بأن الهدف التالي يصل إلى 0.7230.

من هنا، فإن الميل الصاعد سيبقى متوقعاً للفترة القادمة، مع التذكير بأن الفشل باختراق المناطق الحالية سيجبر السعر على الارتداد هبوطاً وزيارة مناطق تصل إلى 0.6785 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6970 والمقاومة 0.7050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد