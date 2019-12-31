شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت ارتفاعاً ملحوظاً يوم أمس ليختبر مناطق 67.50، لكنه ينخفض ويستقر حول 66.50 الآن، حيث تأثّر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، والذي يقترب من مناطق التشبع في البيع الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستوى 68.95 بشكل رئيسي.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 65.40 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.40 والمقاومة 68.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد