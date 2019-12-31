شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر الدعم – تحليل - 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات مختلطة يوم أمس، حيث أجرى اختباراً للدعم المحوري 60.90 وارتد صعوداً ليستقر حول 61.50، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 62.40 ثم 63.10.

يجب الانتباه إلى أن كسر 60.90 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاختبار مناطق 59.40 مبدئياً قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.50 والمقاومة 63.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد