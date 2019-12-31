الفضة تفعّل النموذج الإيجابي – تحليل - 31-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الفضة من اختراق مقاومة العلم الصاعد المشار له يوم أمس وليندفع صعوداً ويقترب من هدفنا الرئيسي المنتظر عند 18.37، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 18.73 كمحطة رئيسية تالية.
نشير إلى أن الثبات فوق 17.85 يمثل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار مناطق 17.60 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.90 والمقاومة 18.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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