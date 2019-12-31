شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف الارتفاع – تحليل - 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الذهب تداولات اليوم بإيجابية ملحوظة ليتحرك حول 1525.00 الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مناطق 1556.70 بشكل رئيسي. المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 1489.00 والثبات دونه. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1515.00 والمقاومة 1540.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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