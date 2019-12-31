شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستمر بالانخفاض – تحليل - 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بتقديم تداولات سلبية ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 1.3015، ويواصل التحرك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، والتي تعزز فرص امتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن تجاوز الهدف المذكور سيقود السعر لتحقيق أهداف سلبية إضافية تصل إلى 1.2860.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط متوقعاً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3155 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2960 والمقاومة 1.3125
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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