الدولار مقابل الين يقترب من الهدف الأول – تحليل - 31-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين مزيد من التداولات السلبية ليقترب من هدفنا المنتظر عند 108.40، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، حيث يقع السعر تحت ضغط سلبي يشكّله المتوسط المتحرك 50، والذي يدعم فرص امتداد الموجة الهابطة، حيث يمثل كسر المستوى المذكور مفتاح التوجه نحو 107.45 بشكل مباشر.
من هنا، فإن الاتجاه الهابط سيبقى مسيطراً ما لم نشهد اختراقاً واضحاً لمستوى 109.33 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 109.33
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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