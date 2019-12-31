شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يلامس الهدف – تحليل - 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هدفنا الأول 1.3150 ويستقر عنده، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يكتسب العزم الإيجابي بشكل ملحوظ، ليدعم فرص اختراق المستوى المذكور وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة نحو 1.3255.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن كسر 1.3065 سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي يستهدف اختبار مناطق 1.2920 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3050 والمقاومة 1.3200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد