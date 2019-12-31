شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مستقر – تحليل - 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار حول حاجز 1.1200، ويبدأ مؤشر ستوكاستيك بمحاولات التخلص من العزم السلبي، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة.
وبشكل عام، سنستمر بترجيح الميل الصاعد على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات فوق مستوى 1.1180، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.1280 وتذهب نحو 1.1418 بعد تجاوز المستوى السابق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1120 والمقاومة 1.1280
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مستقر – تحليل - 31-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.