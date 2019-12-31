شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مستقر – تحليل - 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار حول حاجز 1.1200، ويبدأ مؤشر ستوكاستيك بمحاولات التخلص من العزم السلبي، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الميل الصاعد على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات فوق مستوى 1.1180، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.1280 وتذهب نحو 1.1418 بعد تجاوز المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1120 والمقاومة 1.1280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد