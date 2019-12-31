شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"بوان" تنتهي من الأعمال الإنشائية لمصنعها بالجزائر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انتهت شركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة، التابعة بنسبة 85% لشركة بوان المدرجة بسوق الأسهم السعودية، من الأعمال الإنشائية لمصنع مشروعها "يوتك - الجزائر".
وأشارت "بوان" في بيان لـ"تداول "إلى أنه جاري العمل على الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وبينت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالبدء بالإنتاج التجاري للمصنع وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة في حينه. وأكدت أنه لم ينتج عن هذا التأخير أي أثر مالي جوهري.
يشار إلى أن شركة بوان أعلنت في يونيو الماضي عن توقعها بدء الإنتاج التجاري لشركة يونايتد تكنولوجي إليكتريك كومباني (يوتك-الجزائر)، خلال الربع الرابع من عام 2019، عوضاً عن الربع الثاني من عام 2019.
وكانت بوان قد أعلنت، في ديسمبر 2014، عن بدء الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة بتأسيس وإدارة شركة صناعية ذات مسئولية محدودة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحت مسمى يونايتد تيكنولوجي إلكتريك كومبني (الشركة الجزائرية) وبرأس مال قدره 855.2 مليون دينار جزائري أي ما يعادل تقريبا 37 مليون ريال سعودي.
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