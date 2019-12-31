شكرا لقرائتكم خبر عن "الباحة" تحصل على قرار بشأن تسوية خلافات زكوية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقت شركة الباحة للاستثمار والتنمية مؤخراً قراراً من لجنة تسوية الخلافات الزكوية والضريبية، باعتماد اللجنة تسوية الخلاف بشأن تقدير الزكاة عن فترات سابقة.
وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، أنه تم الاتفاق على تخفيض المطالبات عن الفترة من 2000 م وحتى 2010 م من 16.85 مليون ريال، إلى 12.07 مليون ريال، بانخفاض قدره 4.78 مليون ريال.
وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي على النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مؤكدة أنها ستقوم بإعلان أية تطورات جوهرية مستقبلية بهذا الشأن في حينه.
يشار إلى أن أرباح الشركة تراجعت 44.5% بالغة 211.68 ألف ريال خلال الربع الثالث من عام 2019، مقابل 381.11 ألف ريال بالربع المماثل من العام 2018.
فيما تحولت نتائج الشركة إلى الأرباح بالربع الثاني من العام الجاري حيث بلغت 179.9 ألف ريال مقابل خسائر بلغت 11.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
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