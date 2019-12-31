شكرا لقرائتكم خبر عن "بوان" تتوقع إتمام اندماج شركتين تابعتين خلال الربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت شركة "بوان" المدرجة بسوق الأسهم السعودية إتمام صفقة الاندماج المشروطة بين اثنين من شركاتها التابعة في الربع الأول من العام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن تأخر الصفقة يعود إلى التأخر في استيفاء بعض الشروط المسبقة، مبينة أن نسبة الإنجاز المحقق من تلك الصفقة بلغ 90%.

وأشارت الشركة إلى أنها لا تتوقع أن يكون لذلك أي أثر مالي سلبي على الشركة، لافتة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاندماج في حينه.

وأعلنت الشركة في يونيو الماضي عن قيام اثنتين من شركاتها التابعة، بتوقيع اتفاقية اندماج مشروطة، وذلك لغرض دمج الشركة المندمجة.

Advertisements

والشركتان المندمجتان هما الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة "الشركة الدامجة"، والشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية "الشركة المندمجة".

وبحسب البيان، تمتلك شركة بوان ما نسبته 85.5% من رأس مال كل من الشركة الدامجة والشركة المندمجة وذلك بشكل غير مباشر من خلال شركة بوان للصناعات الهندسية (والمملوكة للشركة بالكامل)، وتملك كل من شركة دبليو تي سي إنفستمنتس بي تي واي ليمتد وشركة معالي القابضة الحصص المتبقية والبالغة نسبتها 14.5% من رأس مال كل من الشركة الدامجة والشركة المندمجة.

ومن المقرر أن يتم سداد قيمة صفقة الاندماج من خلال قيد إجمالي قيمة الصفقة في رصيد حساب جاري الشركاء في الشركة الدامجة، بحيث يكون المبلغ المخصص لكل شريك وفقاً لنسبة ملكيته في الشركة المندمجة.

وقالت الشركة في بيان سابق إن إجمالي قيمة صفقة الاندماج يبلغ 17 مليون ريال، والتي تمثل صافي القيمة الدفترية لأصول الشركة المندمجة كما هي مبيّنة في القوائم المالية المدققة للشركة المندمجة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.