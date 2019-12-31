شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر الجاري أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 05:53 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.17% إلى مستويات 108.69 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.88، بعد أن حقق أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 108.63، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 108.89.

هذا ويتطلع المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.6% في أيلول/سبتمبر، وأظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل استقرار النمو عند 2.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 128.0 مقابل 125.5 في تشرين الثاني/نوفمبر.