شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة بأكثر من 1% للأعلى لها في قرابة شهرين مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في أربعة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:43 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 1.11% لتتداول حالياً عند 18.17$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.97$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 18.00$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 96.71 مقارنة بالافتتاحية عند 96.73.

هذا وقد تابعنا من قبل أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني دولة صناعية عالمياً، كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا باستقرار اتساع القطاع الصناعي عند ما قيمته 50.2 دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 50.1، بينما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.5 مقابل 54.4 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 54.2.

Advertisements

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.6% في أيلول/سبتمبر، وأظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل استقرار النمو عند 2.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 128.0 مقابل 125.5 في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبالنظر إلى تطورات المحادثات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون نائب رئيس مجلس الدولة الصيني لي هو سيتوجه السبت المقبل على رأس وفداً صينياً إلى واشنطون وسط التوقعات بأنه هو من سيوقع في مطلع العام المقبل 2020 على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الطرفين، مع العلم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نوه مسبقاً أنه سيجري حفل توقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً مع نظيره الرئيس الصيني شي جينينج.

بخلاف ذلك، تحقق العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال العام الجاري 2019 مكاسب بنحو سبعة عشرة بالمائة بعد أن عكست الأسبوع الماضي أفضل أداء أسبوعي لها منذ أواخر آب/أغسطس مع ارتفاعها آنذاك بأكثر من أربعة بالمائة متغاضية عن تحقيق معظم مؤشرات الأسهم العالمية وبالأخص الأمريكية مستويات قياسية جديدة آنذاك، وذلك في أعقاب توسع المصارف المركزية العالمية الكبرى في سياسات التيسير النقدي والتخفيف الكمي بما في ذلك خفض الفائدة وذلك بالإضافة إلى التفاؤل بأن واشنطون وبكين بصدد التوقيع على اتفاق المرحلة الأولى.