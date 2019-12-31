شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة الرابعة على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها منذ منتصف آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 05:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1204 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1199، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1215، بينما حقق الأدنى له عند 1.1198.

هذا ويتطلع المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.6% في أيلول/سبتمبر، وأظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل استقرار النمو عند 2.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 128.0 مقابل 125.5 في تشرين الثاني/نوفمبر.