شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم بأكثر من 1% للأعلى له في قرابة أربعة أشهر مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية الأعلى لها منذ الخامس من أيلول/سبتمبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ أواخر شباط/فبراير من 2018 وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة السادسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 1.63% لتتداول حالياً عند 974.74$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 959.06$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 96.70 مقارنة بالافتتاحية عند 96.73.

هذا وقد تابعنا من قبل أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني دولة صناعية عالمياً، كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا باستقرار اتساع القطاع الصناعي عند ما قيمته 50.2 دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 50.1، بينما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.5 مقابل 54.4 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 54.2.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.6% في أيلول/سبتمبر، وأظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل استقرار النمو عند 2.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 128.0 مقابل 125.5 في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبالنظر إلى تطورات المحادثات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون نائب رئيس مجلس الدولة الصيني لي هو سيتوجه السبت المقبل على رأس وفداً صينياً إلى واشنطون وسط التوقعات بأنه هو من سيوقع في مطلع العام المقبل 2020 على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الطرفين، مع العلم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نوه مسبقاً أنه سيجري حفل توقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً مع نظيره الرئيس الصيني شي جينينج.

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بخلاف ذلك، تعد أسعار البلاتينيوم حالياً بصدد سادس مكاسب يومية لها على التوالي وتعكس مكاسب خلال العام الجاري 2019 تفوق الاثنان وعشرون بالمائة في أعقاب تكبدها العام الماضي 2018 خسائر بنحو السبعة عشرة بالمائة وسط التفاؤل بأن واشنطون وبكين بصدد التوقيع على اتفاق المرحلة الأولى مع مطلع العام المقبل 2020 ضمن الجهود الرامية لحلحلة الخلافات التجارية القائمة بين الطرفين.

ونود الإشارة، لكون مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني (WPIC) كشف في وقت سابق من الشهر الماضي عن تقريره الفصلي للبلاتينيوم والذي تضمن توقعات المجلس الكاملة للعام الجاري 2019 والتوقعات الأولية للعام المقبل 2020، حيث أفاد تقرير الربع الثالث أن المجلس يتوقع خلال العام الجاري عجز 30 ألف أونصة مقارنة بتوقعاته السابقة في تقرير الربع الثاني بفائض 345 ألف أونصة.

وأرجع مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني توقعاته بالعجز للزيادة الموسعة في الطلب من قبل صناديق الاستثمار والتي قدرها بنسبة 12% والتي ستعوض انخفاض الطلب المتوقع في قطاعات السيارات والشحنات والتي قدرها بنسبة 5% وفي المجوهرات 6% بالإضافة إلى الصناعة 1%، وسط إبقائه على توقعاته بنمو العرض بنسبة 2% خلال مجمل العام الجاري 2019.

وفي نفس السياق، أفاد مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني بأن العرض من قبل قطاع التعدين ارتفع بنسبة 1% مع نمو مشاريع التعدين، وذلك مع ترجيحه بأن ذلك النمو في الأساس يعود إلى عمليات تكرير المعادن في خطوط المعاملة التي تم إنشائها في عام 2018 والتي ساهمت في ارتفاع إعادة تدوير البلاتينيوم بنسبة 3%، وذلك على الرغم من أسعار البلاتينيوم المنخفضة خلال معظم 2019 أدى لانخفاض إعادة تدوير المجوهرات.

وجاءت التوقعات الأولية للمجلس لعام 2020 بفائض قدره 670 ألف أونصة، ما عكس التوقعات بانخفاض العرض 1% وتراجع 10% في الطلب ويرجع ذلك في الأغلب لانخفاض الطلب على الاستثمار، مع العلم، أنه من المتوقع أن يكون أعلى بكثير من متوسط الخمسة أعوام الماضي، إلا أنه ليس من المتوقع أن تكرر صناديق الاستثمار الطلب لمستوي القاسي مثل هذا العام، ومن المتوقع تراجع العرض من المناجم 2% عن 2018.