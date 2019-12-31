شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يفشل مجدداً في اختراق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.80% بما يعادل -66.93 نقطة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة العنيد 8399.82، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 9403.05 إلى 7396.6)، فهذا المستوى يتزامن مع اختبار المؤشر لخط اتجاه تصحيحي هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تقف توقعاتنا قيد انتظار سلوك المؤشر حيال مستوى المقاومة 8399.82، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيفتح المجال أمام المؤشر لتحقيق المزيد من الارتفاعات، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 8636.59 الذي يمثل نسبة 61.8% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8300.00 ومستوى المقاومة 8500.00.