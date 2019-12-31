شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم وفرة (2100) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع كبير في احجام التداول، ومدعوماً بتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 5.41% بما يعادل 0.72 نقطة، ليهاجم مستوى المقاومة 13.98، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 18.16 إلى 9.81)، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول تصريف تشبعه الشرائي بها، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 13.98، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 14.97 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.30 ومستوى المقاومة 14.97.