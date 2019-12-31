شكرا لقرائتكم خبر عن الحكير يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الحكير (4240) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.29% بما يعادل 0.57 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، 24.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 27.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.80 ومستوى المقاومة 26.50.
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