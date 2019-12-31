الاقتصاد

الباحة يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 31-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الباحة (4130) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.99% بما يعادل 0.50 نقطة، وقد سجل السهم بتلك الجلسة أعلى سعر له عند 17.80، لكنه ارتد منه انخفاضاً ليقلص بعضاً من مكاسبه، بسبب محاولته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

 

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 18.50 استعداداً لمهاجمته، وذلك طيلة ثبات مستوى الدعم 16.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.50 ومستوى المقاومة 18.50.

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