الاقتصاد

الصادرات يخترق خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 31-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الصادرات (4140) في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 2.34% بما يعادل 1.50 نقطة، ولكن نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 64.00، ليستهدف مستوى المقاومة 72.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 64.00 ومستوى المقاومة 72.00.

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