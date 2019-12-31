شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم النقل الجماعي (4040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 17.70، محققاً أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.51% بما يعادل 0.26 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومدعوماً بتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 17.70، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 18.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 18.00.