شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم تكوين (1201) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.37% بما يعادل -0.03 نقطة، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، وتأثر السهم باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8.20، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8.81.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.80 ومستوى المقاومة 8.33.