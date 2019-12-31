أمانة للتأمين يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 31-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أمانة للتأمين (8310) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على استكمال الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وسط تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه هابط في وقت سابق، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي بها. Advertisements لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 11.00، ليستهدف مستوى المقاومة 14.02. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.75 ومستوى المقاومة 13.00.

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