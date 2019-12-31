شكرا لقرائتكم خبر عن تجزئة السلع الكمالية طريقه ممهد للمزيد من الارتفاع – تحليل صباحي – 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد مؤشر تجزئة السلع الكمالية (TRLI) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط، ليحقق المؤشر أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.81% بما يعادل 62.091 نقطة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول بذلك تصريف هذا التشبع.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر بتداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7600.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 7951.85.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7600.00 ومستوى المقاومة 7850.00.
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