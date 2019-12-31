النفط يصعد لأعلى مستوى في 3 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمس الاثنين، مدعومة بتفاؤل إزاء اتفاق تجاري متوقع بين الولايات المتحدة والصين، بينما يراقب المتعاملون عن كثب الشرق الأوسط عقب هجمات جوية أمريكية.

وأظهرت الأسواق رد فعل أولياً محدوداً تجاه نبأ الهجمات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا ضد جماعة مسلحة تدعمها إيران، حتى بعد أن حذر مسؤولون أمريكيون من احتمال اتخاذ «إجراءات إضافية».

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3% إلى 61.77 دولار للبرميل، والخام الأمريكي مرتفع نحو 36% منذ بداية العام الجاري، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 68.36 دولار للبرميل مرتفعة 0.7%، وصعد الخام القياسي العالمي نحو 27% في 2019.

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وقالت مارجريت يانج محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس «(التداولات) فاترة نوعاً ما بسبب غياب أطراف السوق في موسم العطلة».

وأضافت «أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها منذ الهجوم... السعودي في منتصف سبتمبر/‏أيلول، ولذا فإن الحذر ينتاب المتعاملين بشأن احتمالات جني أرباح».

ويوم الأحد، قالت وزارة التجارة الصينية إنها على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن توقيع اتفاق تجاري طال أمد انتظاره. وتتلقى أسعار النفط أيضاً الدعم من انخفاض مخزونات النفط الأمريكية التي تراجعت 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر/‏كانون الأول، مما يتجاوز بكثير التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بلغت 1.7 مليون برميل.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 20% منذ بداية العام ولكنها لم تشهد ارتفاعات حادة وتجاوزت العقود الآجلة للخام مستوى 70 دولاراً لفترة وجيزة على الرغم من هجوم على أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، وعقوبات كبلت صادرات الخام لاثنين من أعضاء أوبك وتخفيضات إنتاج ضخمة لمنتجين كبار للخام. (وكالات)