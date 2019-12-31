برنامج «وفر» ينظم47 فعالية في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختتمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة متمثلة في برنامج «وفر» للولاء وخصومات موظفي حكومة الشارقة، فعاليات شهر ديسمبر/‏ كانون الأول لعام 2019م التي استهدفت الجهات والمؤسسات الحكومية بالشارقة.

وتمثلت أنشطة ديسمبر في معارض «تسوق أكثر مع وفر» الترويجية التي نفذت في مقار المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية، للتعريف بالخصومات والجهات المنضمة إلى البرنامج. واختتمت بعدد من المعارض التي استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري في الشارقة، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وجامعة الشارقة، ودائرة الموارد البشرية بمقرها الرئيس باللية، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق».

واستعرضت الشركات خلال المعارض خدماتها المتنوعة للموظفين، ونسب الخصومات، وكيفية الاستفادة منها لتعزيز فكرة الادخار وتنظيم الميزانية لدى الموظف.

وأقيمت المعارض استمراراً للحملات الترويجية لبرنامج «وفر» الذي يسعى إلى الحصول على خصومات وميزات لجميع موظفي دوائر وهيئات حكومة الشارقة، من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، وتقديم الأفضل والمميز وتطبيق الجودة الشاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموظفين.

وحظيت فعاليات ديسمبر بتفاعل واهتمام كبير من جانب الجهات وموظفيها، وإداراتها التي دعت إلى أهمية استمرار مثل هذه المعارض الترويجية بشكل دوري، لتحقيق مستوى مناسب من الوعي حول الاستفادة من العروض وتعزيز ثقافة التوفير والادخار التي يتبناها البرنامج.

وأوضحت جواهر سيف العود، مدير مكتب الفعاليات والأنشطة بدائرة الموارد البشرية ومدير برنامج «وفر»، أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الرضا الوظيفي وتحقيق الرفاهية الاجتماعية، وتقديم أفضل المميزات والخصومات والأسعار التنافسية لموظفي حكومة الشارقة. إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، لينعكس إيجاباً على إنتاجيتهم في العمل، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد على مستوى الدولة.

وبينت أن عدد فعاليات برنامج «وفر» في عام 2019م بلغ 47 فعالية، وعدد الجهات والشركات التي شاركت في عام 2019م بلغ 219 جهة، ليصبح إجمالي الجهات المنضمة إلى البرنامج 480 جهة.