شكرا لقرائتكم خبر عن دبي لصناعة الطيران تعيد شراء أسهم بـ 450 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” قالت شركة دبي لصناعة الطيران إنها أعادت شراء أسهم معلقة بقيمة 450 مليون دولار، كما أعلنت أيضاً أنها استلمت 450 مليون دولار بما يخص السداد الجزئي المبكر لسندات مستحقة القبض من بعض المساهمين.

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