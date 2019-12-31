موازنات الأمن التقني تتضاءل في الشركات الصغيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وفقاً لأرقام أوردتها حاسبة الأمن الرقمي من كاسبرسكي Kaspersky IT Security Calculator، فإن الموازنات المخصصة لأمن تقنية المعلومات تقلّ بنسبة 45% عن معدل موازنات أمن تقنية المعلومات في السوق لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما وُجد أن هذه المخصصات تقلّ بنسبة 50% عن المعدل في الشركات الكبيرة. ويبلغ معدل إنفاق الشركات الصغيرة والمتوسطة سنوياً على أمن تقنية المعلومات 205 آلاف دولار في حين يبلغ لدى الشركات الكبيرة 8 ملايين دولار. وتأتي هذه المعلومات على الرغم من أن الإنفاق على الأمن الرقمي ينمو بمعدل 9% تقريباً في 2019 على أساس سنوي.

وتستطيع الشركات من خلال مقارنة نفقاتها على أمن تقنية المعلومات ومخصصات موازناتها مع الشركات الأخرى، أن تدرك محلّ حضورها في السوق وتتمكّن من تحسين التخطيط في هذا المجال.

وتُظهر موازنات أمن تقنية المعلومات على المستوى العالمي تغيّرات حيوية إيجابية؛ إذ يُظهر عدد من تقارير المحللين أنها تستمر في النمو على أساس سنوي، وهو اتجاه تؤكده دراسة كاسبرسكي التي شملت نحو خمسة آلاف شركة حول العالم، وذكر 70% من المشاركين أنهم يتوقعون ارتفاع موازنتهم الخاصة بأمن تقنية المعلومات في السنوات الثلاث المقبلة.