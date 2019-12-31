الذهب عند ذروة شهرين بفعل ضعف الدولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في ما يزيد على شهرين، أمس الاثنين، وسط تعاملات ضعيفة في نهاية العام، في حين نزل الدولار الأمريكي بينما دفعت الضربات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط المستثمرين للاتجاه إلى المعدن الذي يُعد ملاذاً آمناً.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1513.29 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أعلى مستوى منذ 25 أكتوبر /‏ تشرين الأول عند 1515.80 دولار، وفي المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، نزل المعدن الأصفر 0.1% إلى 1516.60 دولار.

ويُعتبر الذهب استثماراً آمناً في أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، كما دعم الذهب انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة، ما يجعل المعدن الأصفر أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب نحو 18% منذ بداية العام، ويتجه لتسجيل أفضل عام منذ 2010، ويرجع ذلك بصفة أساسية لحرب الرسوم التجارية بين الصين والولايات المتحدة والمستمرة على مدى 17 شهراً، وتأثيرها في النمو الاقتصادي العالمي.

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وفي أسواق العملات، بلغ اليورو أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر، أمس الاثنين، في الوقت الذي تضرر فيه الطلب على الدولار جراء التفاؤل بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وآفاق النمو العالمي.

وفاقمت التداولات الهزيلة بنهاية السنة الضعف العام في العملة الأمريكية، التي سجلت انخفاضاً على مدى ثلاث جلسات متتالية.

وتعززت معنويات المستثمرين، وهو ما شجعهم على عدم شراء الدولار كملاذ آمن، خلال جلسة التداولات في آسيا حين كشف البنك المركزي في الصين عن إجراء للمساهمة في خفض تكاليف الإقراض، وتعزيز النمو الاقتصادي المتعثر. كما رحب المستثمرون بتقرير توقع ارتفاع مبيعات التجزئة الصينية في 2019 بنسبة 8%.

وارتفع اليورو إلى 1.1211 دولار، وهو أقوى مستوياته منذ 13 أغسطس /‏ آب في التعاملات المبكرة الآسيوية.

(وكالات)