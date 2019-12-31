غداً.. بدء صرف السلع التموينية ضمن مقررات شهر يناير

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء صرف السلع التموينية ضمن مقررات شهر يناير اعتباراً من يوم غد الأربعاء.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن شركات الجملة التابعة لوزارة التموين ستبدأ صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يناير المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع بدءاً من يوم غد الأربعاء، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهاً.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر السلع الأساسية وأرصدتها الاستراتيجية، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 6 شهور، الزيت 4 شهور، القمح 5 شهور، الأرز 3 شهور، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن المجمدة 3 شهور.

وكانت شركتيّ الجملة (العامة والمصرية)، التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، قد انتهت من صرف السلع التموينية عن شهر ديسمبر 2019 بنسبة 100%؜، وجارى الآن تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتى، المجمعات الاستهلاكية) السلع التموينية عن شهر يناير 2020 .

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وأكد المصيلحي على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.

وأشار إلى أن وزارة التموين تقوم حالياً بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية استعداداً لشهر رمضان المقبل بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.

يأتي هذا ضمن سياسة وزارة التموين التي تهدف إلى تخفيف أعباء المواطنين، خاصة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

وأفادت الصحيفة بأن وزارة التموين تعاقدت على شراء 35 ألف طن زيت طعام صويا خام صب محلي، وفترة التسليم من 1 إلى 15 فبراير المقبل، وهو من إنتاج شركات الزيوت المحلية، وأنه يتم طرح الزيت على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.