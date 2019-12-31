شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الساحل للتنمية و الاستثمار (COAST) يرتفع لهدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري الثاني عند 41.50 فلس، حيث انهى تداولات امس الاثنين عند مستوى 40.60 فلس، ليكون بذلك نموذج "Bearish Harami " وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 36 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 42 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 39.8 بينما مستوى المقاومة هو 41.5 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط