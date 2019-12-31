شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يقلص خسائر الاحد -تحليل صباحي- 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، حيث اغلق عند مستوى 277 فلس امس الاثنين، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 280 فلس، كما يتداول السهم حاليا اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشير الى إمكانية انخفاض السهم لمستوى الدعم 265 فلس مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 285 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 275 بينما مستوى المقاومة هو 277.7 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط