شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 500 فلس، وذلك بعدما ارتفاع بلغ 510 فلس، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل لمستويات قد تصل الى 450 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 520 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 496.0 بينما مستوى المقاومة هو 507.0 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط