شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الصالحية العقارية (SRE) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 415 فلس، مسجلا بذلك ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 400 ثم 380 فلس في عملية جني أرباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 430 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 412 بينما مستوى المقاومة هو 419 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط