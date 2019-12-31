شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العالمية للمدن العقارية (ALMUDON) يرتفع لهدفه السعري المتوقع الأول -تحليل صباحي- 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع الأول عند مستوى 25 فلس، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، حيث انهى السهم تداولات امس الاثنين عند مستوى 24.60 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى 25 فلس، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 28 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23.7 بينما مستوى المقاومة هو 25.3 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد