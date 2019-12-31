شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الاستثمار الخليجي (GIH) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة عند مستوى 67.90 فلس، ثم ارتفع مسجلا مستوى 72 فلس، الا انه اغلق عند مستوى 68 فلس مرتفعا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، وبالتزامن مع ظهور انحراف سلبي على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 63 ريال كمستوى اول ثم 50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 77 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 66.0 بينما مستوى المقاومة هو 70.0 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط