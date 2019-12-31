شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجى (GFH) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 70 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع ، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 68.50 فلس كمستوى اول ثم 66 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 72 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 69.1 بينما مستوى المقاومة هو 71.2 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط