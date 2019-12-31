شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان العقارية (AAYANRE) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 74.50 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 80 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 70 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 80 ريال.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 74.0 بينما مستوى المقاومة هو 75.5 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط