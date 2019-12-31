شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير حيث يتداول في قناة هابطة، ليغلق السهم امس الاثنين منخفضا عند مستوى 16 ريال، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 15.50 ريال مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16.30 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.91 ريال وبين مستوى المقاومة هو 16.09 ريال

Advertisements

الميل العام المتوقع اليوم: هابط