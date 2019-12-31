شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة عند مستوى 3.53 ريال، ثم ارتفع مسجلا مستوى 3.58 ريال، الا انه تراجع ليغلق عند مستوى 3.52 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 3.45 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.60 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.48 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.55 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: هابط