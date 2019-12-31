شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط بالقرب من الأعلى لها في أكثر من ثلاثة أشهر وسط تراجع مؤشر الدولار للجلسة الخامسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 17 من أيلول/سبتمبر واستقرار خام برنت بالقرب من الأعلى له منذ منتصف الشهر ذاته وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 04:18 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة تسليم شباط/فبراير لأسعار النفط "نيمكس" 0.10% لتتداول عند مستويات 61.62$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.68$ للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام "برنت" 0.35% لتتداول عند 68.44$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 68.20$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار 0.03% إلى مستويات 96.70 مقارنة بالافتتاحية عند 96.73.

هذا وقد تابعنا من قبل أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني دولة صناعية عالمياً، كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا باستقرار اتساع القطاع الصناعي عند ما قيمته 50.2 دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 50.1، بينما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.5 مقابل 54.4 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 54.2.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.6% في أيلول/سبتمبر، وأظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل استقرار النمو عند 2.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 128.0 مقابل 125.5 في تشرين الثاني/نوفمبر.

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وبالنظر إلى تطورات المحادثات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون نائب رئيس مجلس الدولة الصيني لي هو سيتوجه السبت المقبل على رأس وفداً صينياً إلى واشنطون وسط التوقعات بأنه هو من سيوقع في مطلع العام المقبل 2020 على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الطرفين، مع العلم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نوه مسبقاً أنه سيجري حفل توقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً مع نظيره الرئيس الصيني شي جينينج.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الجمعة الماضية أفادت وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأنه يرى أنه سيكون هناك حاجة للأسواق للعودة إلى رفع إنتاج النفط في نقطة محددة، موضحاً أن اتفاق خفض الإنتاج العالمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس"، يساهم في توازن السوق لكنه من غير الممكن أن يستمر للأبد.

ونوه الطاقة الروسي نوفاك في نهاية الأسبوع الماضي لكون بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً ستبدأ في مناقشة رفع إنتاجها النفطي العام المقبل، وجاء ذلك عقب ساعات من أعربه عن كون روسيا خفضت إنتاجها من النفط باستثناء المكثفات بنحو 240 ألف برميل يومياً مع مطلع هذا الشهر مقارنة مع مستوياته إنتاجها في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

ويذكر أنه أعرب من في مطلع الأسبوع الماضي عن كون أوبك وحلفائها الذين أقروا في مطلع الشهر التوسع في اتفاق خفض الإنتاج العالمي لأوبك وحلفائها أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس" بواقع 500 ألف برميل يومياً ليصل الاتفاق إلى 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس، يدسون تقليل القيود المفروضة على إنتاج النفط خلال اجتماع آذار/مارس القادم، مع تأكيده على أن التحالف القائم بين روسيا وأوبك سيستمر وفقاً لحاجة الأسواق.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضي، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 8 منصات إلى إجمالي 677 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 27 من هذا الشهر، موضحة تراجعها لأول مرة في ثلاثة أسابيع، ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً.