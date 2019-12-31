شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 31-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الاغلاق في المنطقة الخضراء خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 6967 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 7000 نقطة، كما يتداول مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 6800 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,940 وبين مستوى المقاومة هو 7,003 نقطة